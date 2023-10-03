Харківщина: росіяни обстріляли з мінометів Золочівську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Російські військові обстріляли з мінометів Золочівську громаду. Зокрема, під удар потрапили мешканці села Гур‘їв Козачок. Про це повідомили у пресслужбі ОВА, передає УНН.
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“Ворог вкотре завдав ударів по Золочівській громаді. Сьогодні о 14.00 мінометним вогнем російські окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок. Загалом було завдано близько 9 ударів”, — зазначили в ОВА.
Деталі
Через прильоти у селі Гур‘їв Козачок значно пошкоджена адміністративна будівля. Крім того, внаслідок обстрілу спалахнуло поле поряд із населеним пунктом.
За даними ОВА, атакували сьогодні загарбники й Одноробівку. Там понівечені два приватних будинки. А в Івашках окупанти поцілили по місцевим підприємствам та території цвинтаря. В обох населених пунктах внаслідок ворожих ударів пошкоджені мережі газо- та електропостачання.
За інформацією влади в області минулось без жертв.
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Нагадаємо
Атакували сьогодні російські окупанти й Козачу Лопань. Там пошкоджено до 10-ти приватних будинків та господарчих споруд, а також лінії електропередачі. Частина селища залишається без світла.