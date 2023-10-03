Харьковщина: россияне обстреляли из минометов Золочевскую громаду
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Российские военные обстреляли из минометов Золочевскую громаду. В частности, под удар попали жители села Гурьев Казачок. Об этом сообщили в пресс-службе ОВА, передает УНН.
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“Враг в очередной раз нанес удары по Золочевской общине. Сегодня в 14.00 минометным огнем российские оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок. Всего было нанесено около 9 ударов”, — отметили в ОВА.
Детали
Из-за прилётов в селе Гурьев Казачок значительно повреждено административное здание. Кроме того, в результате обстрела загорелось поле рядом с населенным пунктом.
По данным ОВА, атаковали сегодня захватчики и Одноробовку. Там изуродованы два частных дома. А в Ивашках оккупанты попали по местным предприятиям и территории кладбища. В обоих населенных пунктах в результате вражеских ударов повреждены сети газо- и электроснабжения.
По информации властей в области обошлось без жертв.
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Напомним
Атаковали сегодня российские оккупанты и Казачью Лопань. Там повреждены до 10-ти частных домов и хозяйственных построек, а также линии электропередачи. Часть поселка остается без света.