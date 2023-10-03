Окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, частина селища без світла

Цитата

«Декілька годин тому армія рф завдала щонайменше 10 ударів (попередньо – з танку) по цивільній інфраструктурі селища. Пошкоджено до 10-ти приватних будинків та господарчих споруд, а також лінії електропередач. Частина Козачої Лопані залишається без світла», - написав Задоренко.

За його словами, профільні служби вже працюють над ліквідацією обстрілів.

Доповнення

Під час удару російських військ по околицях Харкова 2 жовтня одна з ракет влучила по території навчального містечка одного з вишів.