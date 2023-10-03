Окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, частина селища без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Російські окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині. Пошкоджено до 10-ти приватних будинків та господарчих споруд, а також лінії електропередачі. Частина селища залишається без світла. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко у Facebook, передає УНН.
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«Декілька годин тому армія рф завдала щонайменше 10 ударів (попередньо – з танку) по цивільній інфраструктурі селища. Пошкоджено до 10-ти приватних будинків та господарчих споруд, а також лінії електропередач. Частина Козачої Лопані залишається без світла», - написав Задоренко.
За його словами, профільні служби вже працюють над ліквідацією обстрілів.
Доповнення
Під час удару російських військ по околицях Харкова 2 жовтня одна з ракет влучила по території навчального містечка одного з вишів.