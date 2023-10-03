Оккупанты обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области, часть поселка без света
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. Повреждены до 10-ти частных домов и хозяйственных построек, а также линии электропередачи. Часть поселка остается без света. Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в Facebook, передает УНН.
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«Несколько часов назад армия рф нанесла не менее 10 ударов (предварительно – из танка) по гражданской инфраструктуре поселка. Повреждено до 10-ти частных домов и хозяйственных построек, а также линии электропередач. Часть Казачьей Лопани остается без света», - написал Задоренко.
По его словам, профильные службы уже работают над ликвидацией обстрелов.
Дополнение
Во время удара российских войск по окрестностям Харькова 2 октября одна из ракет попала по территории учебного городка одного из вузов.