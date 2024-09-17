Харків: мер заявив про два ворожі удари КАБами по одному з районів
Київ • УНН
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два удари керованими авіабомбами по Київському району міста. Один з ударів прийшовся по відкритій території, інформація про постраждалих уточнюється.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два ворожі удари керованими авіабомбами по Київському району міста, інформація про постраждалих уточнюється, пише УНН.
Наразі відомо про два удари КАБами по Київському району. Один з них прийшовся по відкритій території. Інформація щодо постраждалих уточнюється
Ворог атакував село в Харківському районі керованою авіабомбою17.09.24, 15:43 • 20794 перегляди