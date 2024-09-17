Харьков: мэр заявил о двух вражеских ударах КАБами по одному из районов
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух ударах управляемыми авиабомбами по Киевскому району города. Один из ударов пришелся по открытой территории, информация о пострадавших уточняется.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух вражеских ударах управляемыми авиабомбами по Киевскому району города, информация о пострадавших уточняется, пишет УНН.
Известно о двух ударах КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. Информация о пострадавших уточняется
Ворог атакував село в Харківському районі керованою авіабомбою17 сентября 2024, 12:43 • 14284 просмотра