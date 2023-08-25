Харків атакують "шахеди" – Повітряні Сили

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«Харків – залишайтеся в укритті! Атака "Шахедів" з різних напрямків!», — повідомили у Повітряних Силах.

Згідно з мапою тривог, сирени прозвучали у Харківській, Полтавській, Запорізькій та Луганській областях. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.

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