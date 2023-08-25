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29 березня, 17:57 • 272486 перегляди

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Харків атакують "шахеди" – Повітряні Сили

Харків атакують "шахеди" – Повітряні Сили

Київ • УНН

 • 3556120 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Харків перебуває під атакою шахедів з різних напрямків, у регіоні оголошена повітряна тривога, містян просять залишатися в укриттях. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Харків – залишайтеся в укритті! Атака "Шахедів" з різних напрямків!», — повідомили у Повітряних Силах.

Згідно з мапою тривог, сирени прозвучали у Харківській, Полтавській, Запорізькій та Луганській областях. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.

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