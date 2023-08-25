Харків атакують "шахеди" – Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Харків перебуває під атакою шахедів з різних напрямків, у регіоні оголошена повітряна тривога, містян просять залишатися в укриттях. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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«Харків – залишайтеся в укритті! Атака "Шахедів" з різних напрямків!», — повідомили у Повітряних Силах.
Згідно з мапою тривог, сирени прозвучали у Харківській, Полтавській, Запорізькій та Луганській областях. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
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