Харьков атакуют "шахеды" - Воздушные Силы

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«Харьков – оставайтесь в укрытии! Атака "Шахедов" с разных направлений!», — сообщили в Воздушных Силах.

Согласно карте тревог, сирены прозвучали в Харьковской, Полтавской, Запорожской и Луганской областях. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

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