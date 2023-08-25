Харьков атакуют "шахеды" - Воздушные Силы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Харьков находится под атакой шахедов с разных направлений, в регионе объявлена воздушная тревога, горожан просят оставаться в укрытиях. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
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«Харьков – оставайтесь в укрытии! Атака "Шахедов" с разных направлений!», — сообщили в Воздушных Силах.
Согласно карте тревог, сирены прозвучали в Харьковской, Полтавской, Запорожской и Луганской областях. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
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