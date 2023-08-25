Всі разом наближаємо момент, коли F-16 допоможуть нам тримати подалі російських терористів - Зеленський

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"Усі домовленості, які ми привезли додому від наших партнерів, уже почали реалізовувати. Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій. Військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів – повне забезпечення готовності України.І всі разом – максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати подалі російських терористів", - заявив очільник держави.

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Він поінформував, що провів тривалу нараду за підсумками візитів, під час якої обговорювалися питання координації щодо літаків та підготовка нових оборонних пакетів - "саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт".

Крім цього, Зеленський розповів, що Україна готує нові міжнародні заходи на осінь та нові кроки у відносинах із партнерами, які мають посилити Україну: "Осінь буде насиченою з погляду нашої дипломатії".

Він також анонсував спеціальні внутрішньополітичні наради наступного тижня.

"Вже готуємось і до наступного тижня. Будуть деякі спеціальні внутрішньополітичні наради. Вони вже заплановані. Щодо законодавчих рішень... Те, що точно убезпечить нашу державу від усіх, хто намагається послабити її, хто думає, на жаль, не про Україну, хоч і обіймає посади в державній системі. Сила України не має альтернатив", - наголосив президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 25 серпня зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом у Києві. Вони обговорили ризики, пов'язані з російським блокуванням "зернового коридору" у Чорному морі