Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом у Києві, повідомили у п'ятницю у МЗС Туреччини, пише УНН.
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"Наш міністр Хакан Фідан був прийнятий Президентом України Володимиром Зеленським у Києві", - ідеться у повідомленні МЗС ТУреччини у соцмережі X.
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Окрім візиту до України, як повідомляв раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, Фідан може найближчим часом відвідати росію для переговорів віч-на-віч.
Минулого місяця росія призупинила свою участь у "зерновій угоді", яку вона підписала минулого літа разом з Туреччиною, ООН і Україною і яка передбачала експорт зерна та іншої агропродукції з трьох українських портів на Чорному морі. москва неодноразово скаржилася, що російська частина угоди не виконується.