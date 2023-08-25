Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини у Києві

Цитата

"Наш міністр Хакан Фідан був прийнятий Президентом України Володимиром Зеленським у Києві", - ідеться у повідомленні МЗС ТУреччини у соцмережі X.

Доповнення

Окрім візиту до України, як повідомляв раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, Фідан може найближчим часом відвідати росію для переговорів віч-на-віч.

Минулого місяця росія призупинила свою участь у "зерновій угоді", яку вона підписала минулого літа разом з Туреччиною, ООН і Україною і яка передбачала експорт зерна та іншої агропродукції з трьох українських портів на Чорному морі. москва неодноразово скаржилася, що російська частина угоди не виконується.