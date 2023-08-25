Зеленский встретился с главой МИД Турции в Киеве

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"Наш министр Хакан Фидан был принят Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве", - говорится в сообщении МИД Турции в соцсети X.

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Помимо визита в Украину, как сообщал ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Фидан может в ближайшее время посетить россию для переговоров с глазу на глаз.

В прошлом месяце россия приостановила свое участие в "зерновом соглашении", которое она подписала прошлым летом вместе с Турцией, ООН и Украиной и которое предусматривало экспорт зерна и другой агропродукции из трех украинских портов на Черном море. москва неоднократно жаловалась, что российская часть соглашения не выполняется.