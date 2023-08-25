Все вместе приближаем момент, когда F-16 помогут нам держать подальше российских террористов - Зеленский
Киев • УНН
КИИВ. 25 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении сообщил, что украинская сторона начала реализовывать все договоренности, которые были заключены во время его зарубежных визитов с 19 по 22 августа, передает УНН.
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"Все договоренности, которые мы привезли домой от наших партнеров, уже начали реализовывать. Прежде всего самолеты F-16. Задачи очевидны. Международники – это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные – максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправка пилотов, инженеров – полное обеспечение готовности Украины. и все вместе – максимальное приближение момента, когда F-16 помогут нам держать подальше российских террористов", - заявил глава государства.
Детали
Он проинформировал, что провел длительное совещание по итогам визитов, во время которого обсуждались вопросы координации по самолетам и подготовка новых оборонных пакетов - "именно с таким наполнением, которое нужно нашим воинам и о котором они мне говорили, когда посещал фронт".
Кроме этого, Зеленский рассказал, что Украина готовит новые международные мероприятия на осень и новые шаги в отношениях с партнерами, которые должны усилить Украину: "Осень будет насыщенной с точки зрения нашей дипломатии".
Он также анонсировал специальные внутриполитические совещания на следующей неделе.
"Уже готовимся и к следующей неделе. Будут некоторые специальные внутриполитические совещания. Они уже запланированы. Относительно законодательных решений... То, что точно обезопасит наше государство от всех, кто пытается ослабить его, кто думает, к сожалению, не об Украине, хотя и занимает должности в государственной системе. Сила Украины не имеет альтернатив", - подчеркнул президент.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский 25 августа встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Киеве. Они обсудили риски, связанные с российским блокированием "зернового коридора" в Черном море