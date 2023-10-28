ХАМАС готовий протистояти наземній операції Ізраїлю з «повною силою»
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. ХАМАС заявив у суботу, що його бойовики в Газі готові протистояти атакам Ізраїлю з «повною силою» після того, як ізраїльська армія розширила повітряні та наземні атаки на палестинський анклав. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Раніше терористи ХАМАСу заявляли, що їхні бійці ведуть зіткнення з ізраїльськими військами в районах поблизу кордону з Ізраїлем після того, як Ізраїль повідомив про посилення атак у секторі Газа.
«На додаток до атак, здійснених за останні кілька днів, наземні сили розширюють свої операції сьогодні ввечері», — сказав ізраїльський військовий речник контрадмірал Даніель Хагарі під час телевізійного брифінгу в п’ятницю ввечері, піднімаючи питання про те, чи довгоочікуваний наземний може початися вторгнення в Газу.
Він сказав, що ізраїльські військово-повітряні сили завдають масштабних ударів по тунелях, проритим ХАМАС, та іншій інфраструктурі.
Збройне крило ХАМАСу повідомило пізно в п'ятницю, що його бойовики вступили в зіткнення з ізраїльськими військами в місті Бейт-Ханун на північному сході Гази та в центральному районі Аль-Бурейдж.
Нагадаємо
Ізраїль почав наземну операцію у секторі Гази.