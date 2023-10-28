ХАМАС готов противостоять наземной операции Израиля с «полной силой»
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. ХАМАС заявил в субботу, что его боевики в Газе готовы противостоять атакам Израиля с «полной силой» после того, как израильская армия расширила воздушные и наземные атаки на палестинский анклав. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Ранее террористы ХАМАСа заявляли, что их бойцы ведут столкновения с израильскими войсками в районах вблизи границы с Израилем после того, как Израиль сообщил об усилении атак в секторе Газа.
«В дополнение к атакам, совершенным за последние несколько дней, наземные силы расширяют свои операции сегодня вечером», — сказал израильский военный представитель контр-адмирал Даниэль Хагари во время телевизионного брифинга в п’пятницу вечером, поднимая вопрос о том, может ли долгожданное наземное вторжение в Газу начаться.
Он сказал, что израильские военно-воздушные силы наносят масштабные удары по туннелям, прорытым ХАМАС, и другой инфраструктуре.
Вооруженное крыло ХАМАСа сообщило поздно в пятницу, что его боевики вступили в столкновения с израильскими войсками в городе Бейт-Ханун на северо-востоке Газы и в центральном районе Аль-Бурейдж.
Напомним
Израиль начал наземную операцию в секторе Газа.