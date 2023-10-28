ХАМАС готов противостоять наземной операции Израиля с «полной силой»

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 20570 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 32781 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 119847 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 43957 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 102805 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 158244 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 152194 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153863 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159713 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 168032 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 56457 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 53894 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 57045 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 51883 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 61265 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 20624 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 63638 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 119926 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 237200 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 289985 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 11363 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 44445 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 43570 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 56940 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 78133 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

ХАМАС готов противостоять наземной операции Израиля с «полной силой»

Киев • УНН

 • 99424 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. ХАМАС заявил в субботу, что его боевики в Газе готовы противостоять атакам Израиля с «полной силой» после того, как израильская армия расширила воздушные и наземные атаки на палестинский анклав. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

ХАМАС готов противостоять наземной операции Израиля с «полной силой»

Детали 

Ранее террористы ХАМАСа заявляли, что их бойцы ведут столкновения с израильскими войсками в районах вблизи границы с Израилем после того, как Израиль сообщил об усилении атак в секторе Газа.

«В дополнение к атакам, совершенным за последние несколько дней, наземные силы расширяют свои операции сегодня вечером», — сказал израильский военный представитель контр-адмирал Даниэль Хагари во время телевизионного брифинга в п’пятницу вечером, поднимая вопрос о том, может ли долгожданное наземное вторжение в Газу начаться.

Он сказал, что израильские военно-воздушные силы наносят масштабные удары по туннелям, прорытым ХАМАС, и другой инфраструктуре.

Вооруженное крыло ХАМАСа сообщило поздно в пятницу, что его боевики вступили в столкновения с израильскими войсками в городе Бейт-Ханун на северо-востоке Газы и в центральном районе Аль-Бурейдж.

Напомним

Израиль начал наземную операцию в секторе Газа.



Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18