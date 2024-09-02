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Хакери атакували системи зв'язку Німецького агентства безпеки польотів

Хакери атакували системи зв'язку Німецького агентства безпеки польотів

Київ • УНН

 • 21392 перегляди

Минулого тижня хакери зламали системи зв'язку DFS, ймовірно пов'язані з російськими спецслужбами. Атака не вплинула на повітряний рух, але агентство вживає заходів для захисту своїх систем.

 Минулого тижня хакери атакували системи зв'язку Німецького агентства безпеки польотів. Ймовірно, до цього причетні російські спецслужби. Про це пише DW з посиланням на агентство dpa, передає УНН.

Деталі

Німецьке агентство безпеки польотів (DFS), офіс якого розташований поблизу аеропорту Франкфурта-на-Майні, зазнало хакерської атаки. У неділю, 1 вересня, це підтвердив речник DFS. Зазначається, що хакерська атака відбулася минулого тижня.

"Наші (системи, - ред.) зв'язку в офісі було зламано, і наразі ми вживаємо заходів для захисту", - розповів речник DFS.

Чи отримали кіберзлочинці доступ до даних у DFS не уточнюють. Однак там розповіли, що хакерська атака не вплинула на повітряний рух. Рейси продовжують виконуватися в нормальному режимі.

Видання Spiegel пише, що атака пов'язана з хакерською групою APT28, також відомою як Fancy Bear. Ця група вже впродовж кількох років атакує комерційні компанії - оборонні, енергетичні та логістичні.

"Західні уряди розглядають групу як довгу руку російських спецслужб", - пише видання.

У Німеччині група стала відомою широкому загалу у 2015 році через хакерську атаку на Бундестаг.

російські хакери атакують критиків кремля по всьому світу фішинговими листами - ЗМІ14.08.24, 21:01 • 108364 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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