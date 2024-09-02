На прошлой неделе хакеры атаковали системы связи Немецкого агентства безопасности полетов. Вероятно, к этому причастны российские спецслужбы. Об этом пишет DW со ссылкой на агентство dpa, передает УНН.

Детали

Немецкое агентство безопасности полетов (DFS), офис которого расположен вблизи аэропорта Франкфурта-на-Майне, подверглось хакерской атаке. В воскресенье, 1 сентября, это подтвердил представитель DFS. Отмечается, что хакерская атака произошла на прошлой неделе.

«Наши (системы, - ред.) связи в офисе были взломаны, и сейчас мы принимаем меры для защиты», - рассказал представитель DFS.

Получили ли киберпреступники доступ к данным в DFS не уточняют. Однако там рассказали, что хакерская атака не повлияла на воздушное движение. Рейсы продолжают выполняться в нормальном режиме.

Издание Spiegel пишет, что атака связана с хакерской группой APT28, также известной как Fancy Bear. Эта группа уже на протяжении нескольких лет атакует коммерческие компании - оборонные, энергетические и логистические.

«Западные правительства рассматривают группу как длинную руку российских спецслужб», - пишет издание.

В Германии группа стала известной широкой общественности в 2015 году из-за хакерской атаки на Бундестаг.

російські хакери атакують критиків кремля по всьому світу фішинговими листами - ЗМІ