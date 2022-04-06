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Хакери з Anonymous заявили про злам системи відеоспостереження кремля

Київ • УНН

 • 234642 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Хакери з міжнародного угруповання Anonymous заявили, що вони отримали доступ до системи відеоспостереження російського кремля. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter хакерів.

Хакери з Anonymous заявили про злам системи відеоспостереження кремля

Цитата

"Хакери @Thblckrbbtworld, які діють від імені Anonymous, отримали доступ до кремлівської системи відеоспостереження. Вони написали: "Ми не зупинимося, поки не розкриємо всі ваші таємниці. Ви не зможете зупинити нас. Тепер ми всередині замку, кремль", — ідеться у повідомленні.

JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.
They quoted: "We won't stop until we reveal all of your secrets. You won't be able to stop us. "Now we're inside the castle, Kremlin." #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB

— Anonymous TV  (@YourAnonTV) April 6, 2022

Нагадаємо

Хакери з Anonymous злили дані 120 тисяч російських військових, які воюють проти України.

Також раніше хакери оголосили війну західним компаніям, які продовжили вести бізнес в росії після її вторгнення в Україну.

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