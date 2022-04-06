Хакеры из Anonymous заявили о взломе системы видеонаблюдения кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Хакеры с международной группировки Anonymous заявили, что они получили доступ к системе видеонаблюдения российского кремля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter хакеров.
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"Хакеры @Thblckrbbtworld, которые действуют от имени Anonymous, получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения. Они написали: "Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши тайны. Теперь мы внутри замка, кремль", — говорится в сообщении.
JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.
They quoted: "We won't stop until we reveal all of your secrets. You won't be able to stop us. "Now we're inside the castle, Kremlin." #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB
Напомним
Хакеры из Anonymous слили данные 120 тысяч российских военных, которые воюют против Украины.
Также ранее хакеры объявили войну западным компаниям, которые продолжили вести бизнес в россии после ее вторжения в Украину.