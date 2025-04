Хакеры из Anonymous заявили о взломе системы видеонаблюдения кремля

Цитата

"Хакеры @Thblckrbbtworld, которые действуют от имени Anonymous, получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения. Они написали: "Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши тайны. Теперь мы внутри замка, кремль", — говорится в сообщении.

JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.

They quoted: "We won't stop until we reveal all of your secrets. You won't be able to stop us. "Now we're inside the castle, Kremlin." #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB

— Anonymous TV (@YourAnonTV) April 6, 2022

Напомним

Хакеры из Anonymous слили данные 120 тысяч российских военных, которые воюют против Украины.

Также ранее хакеры объявили войну западным компаниям, которые продолжили вести бизнес в россии после ее вторжения в Украину.