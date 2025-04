Хакеры Anonymous объявили войну остающимся в россии западным компаниям

Детали

Хакеры сообщили о взломе почтовых ящиков и обнародования содержания свыше 200 тысяч писем российской юридической фирмы Capital Legal Services, более 150 тысяч электронных писем, 8,2 тысячи файлов и несколько сотен гигабайт данных государственной компании "Мосекспертиза".

Также Anonymous атаковала и слила информацию Липецкого завода, выпускающего танки и зенитные установки.

Цитата

"Следующая киберцель Anonymous — западные компании, которые все еще ведут бизнес в россии", — сообщили хакеры.

Отмечается, что всего из россии ушли почти 500 компаний. А оставшиеся хакеры призывают помечать в соцсетях, чтобы"дать им понять, что они идут за ними".

JUST IN: #Anonymous-linked group 'NB65' (@xxNB65) hacked & released over 150,000 emails, 8,200 files and several hundred gigabytes of databases from Mosekspertiza, a state-owned company created by the Moscow Chamber of Commerce via #DDoSecrets. #OpRussiapic.twitter.com/zEw5GTqfix

— Anonymous TV