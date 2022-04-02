Хакери Anonymous оголосили війну західним компаніям, що залишаються в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Хакери Anonymous оголосили війну західним компаніям, які продовжують вести бізнес в росії, незважаючи на санкції. Про це вони повідомили у себе в Twitter, передає УНН.
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Хакери повідомили про злам поштових скриньок та оприлюднення вмісту понад 200 тисяч листів російської юридичної фірми Capital Legal Services, понад 150 тисяч електронних листів, 8,2 тисячі файлів і кілька сотень гігабайтів даних державної компанії "Мосекспертиза".
Також Anonymous атакувала та злила інформацію Липецького заводу, який випускає танки та зенітні установки.
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"Наступна кіберціль Anonymous — західні компанії, які все ще ведуть бізнес у росії", — повідомили хакери.
Зазначається, що загалом з росії пішли майже 500 компаній. А ті, що залишились, хакери закликають позначати у соцмережах, щоб "дати їм зрозуміти, що вони йдуть за ними".
JUST IN: #Anonymous-linked group 'NB65' (@xxNB65) hacked & released over 150,000 emails, 8,200 files and several hundred gigabytes of databases from Mosekspertiza, a state-owned company created by the Moscow Chamber of Commerce via #DDoSecrets. #OpRussia pic.twitter.com/zEw5GTqfix— Anonymous TV