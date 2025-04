Хакери Anonymous оголосили війну західним компаніям, що залишаються в росії

Деталі

Хакери повідомили про злам поштових скриньок та оприлюднення вмісту понад 200 тисяч листів російської юридичної фірми Capital Legal Services, понад 150 тисяч електронних листів, 8,2 тисячі файлів і кілька сотень гігабайтів даних державної компанії "Мосекспертиза".

Також Anonymous атакувала та злила інформацію Липецького заводу, який випускає танки та зенітні установки.

Цитата

"Наступна кіберціль Anonymous — західні компанії, які все ще ведуть бізнес у росії", — повідомили хакери.

Зазначається, що загалом з росії пішли майже 500 компаній. А ті, що залишились, хакери закликають позначати у соцмережах, щоб "дати їм зрозуміти, що вони йдуть за ними".

JUST IN: #Anonymous-linked group 'NB65' (@xxNB65) hacked & released over 150,000 emails, 8,200 files and several hundred gigabytes of databases from Mosekspertiza, a state-owned company created by the Moscow Chamber of Commerce via #DDoSecrets. #OpRussia pic.twitter.com/zEw5GTqfix

— Anonymous TV