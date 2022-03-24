Хакери Anonymous зламали Центробанк рф
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала Центральний банк росії. Вони обіцяють опублікувати 35 тисяч файлів. Про це повідомляється на сторінці групи у Twitter, передає УНН.
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"Колектив Anonymous зламав Центральний банк росії. Понад 35 тисяч файлів буде оприлюднено упродовж 48 годин із секретними угодами", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через повномасштабне вторгнення в Україну.
JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp— Anonymous TV