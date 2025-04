Хакери Anonymous зламали Центробанк рф

Цитата

"Колектив Anonymous зламав Центральний банк росії. Понад 35 тисяч файлів буде оприлюднено упродовж 48 годин із секретними угодами", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через повномасштабне вторгнення в Україну.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp

— Anonymous TV