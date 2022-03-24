Хакеры Anonymous взломали Центробанк рф
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Главная международная сеть хакеров Anonymous взломала Центральный банк россии. Они обещают опубликовать 35 тысяч файлов. Об этом сообщается на странице группы в Twitter, передает УНН.
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"Коллектив Anonymous взломал центральный банк россии. Более 35 тысяч файлов будут обнародованы в течение 48 часов с секретными соглашениями", - говорится в сообщении.
Напомним
Международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российским властям. В частности из-за полномасштабного вторжения в Украину.
JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussiapic.twitter.com/lop140ytcp— Anonymous TV