Хакеры Anonymous взломали Центробанк рф

Цитата

"Коллектив Anonymous взломал центральный банк россии. Более 35 тысяч файлов будут обнародованы в течение 48 часов с секретными соглашениями", - говорится в сообщении.

Напомним

Международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российским властям. В частности из-за полномасштабного вторжения в Украину.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussiapic.twitter.com/lop140ytcp

— Anonymous TV