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Хакера, який блокував роботу служби “101”, затримали на Дніпропетровщині

Хакера, який блокував роботу служби “101”, затримали на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 7499 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України затримали хакера, який блокував роботу лінії екстреної служби “101” у місті Нікополь на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисник за допомогою спеціалізованого телекомунікаційного обладнання, декілька годин спрямовував сторонній телефонний трафік на номер екстреної служби. Своїми діями місцевий мешканець перешкоджав роботі диспетчерів Нікопольського підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій, що могло призвести до загрози життю і здоров’ю людей.

Під час обшуків за місцями мешкання та роботи зловмисника співробітники спецслужби вилучили спеціалізоване телекомобладнання та термінали стільникового зв’язку, які використовувались для перенаправлення трафіку. Зловмисник пояснив свої дії бажанням “протестувати” власні можливості з блокування телефонних ліній.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 363-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

 

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