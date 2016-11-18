Хакера, который блокировал работу службы "101", задержали в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали хакера, который блокировал работу линии экстренной службы "101" в городе Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленник с помощью специализированного телекоммуникационного оборудования несколько часов направлял посторонний телефонный трафик на номер экстренной службы. Своими действиями местный житель препятствовал работе диспетчеров Никопольского подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, что могло привести к угрозе жизни и здоровью людей.
Во время обысков по местам жительства и работы злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли специализированное телекомоборудование и терминалы сотовой связи, которые использовались для перенаправления трафика. Злоумышленник объяснил свои действия желанием "протестировать" собственные возможности по блокированию телефонных линий.
По факту дела открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 363-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.