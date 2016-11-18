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15 марта, 19:03 • 108266 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147447 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126048 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119399 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106264 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102121 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95623 просмотра

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Хакера, который блокировал работу службы "101", задержали в Днепропетровской области

Хакера, который блокировал работу службы "101", задержали в Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 7499 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали хакера, который блокировал работу линии экстренной службы "101" в городе Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник с помощью специализированного телекоммуникационного оборудования несколько часов направлял посторонний телефонный трафик на номер экстренной службы. Своими действиями местный житель препятствовал работе диспетчеров Никопольского подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, что могло привести к угрозе жизни и здоровью людей.

Во время обысков по местам жительства и работы злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли специализированное телекомоборудование и терминалы сотовой связи, которые использовались для перенаправления трафика. Злоумышленник объяснил свои действия желанием "протестировать" собственные возможности по блокированию телефонных линий.

По факту дела открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 363-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

 

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