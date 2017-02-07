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Хабарництво в НБУ: експерти не виключили тиск на слідство

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Експерти не виключили тиск Нацбанку на слідство у справі затриманого під час одержання хабара директора Департаменту, повідомляє УНН.

Хабарництво в НБУ: експерти не виключили тиск на слідство

На думку економічного експерта Андрія Новака, в НБУ намагатимуться з усіх сил вигородити свого працівника.

“Зрозуміла поведінка керівництва НБУ. Вони просто хочуть його «відмити». Подібним багато хто займається з департаментів, заступник голови і голова. Ми ж нещодавно чули телефонні розмови про мільйони, які кидають туди – сюди (телефоні розмови заступника голови НБУ К.Рожкової – ред.) чи через рефінансування, чи якимись іншими каналами. Тому, швидше за все, корупція у верхівці НБУ все таки є і не мала. Враховуючи суми, про які йдеться, зокрема цей хабар, та ті кошти, які озвучені у телефонних розмовах”, - зазначив він.

Юрій Гаврилечко у свою чергу зауважив, що заяви НБУ про невинуватість директора Департаменту є спробою тиснути на слідство.

“Безперечно, що злочинцем людину може визнати лише суд. Тому будь – які заяви, що там, наприклад, викрили злочинця, можуть бути не зовсім коректні. Але ж з іншого боку, якщо чиновника спіймали на хабарі на “гарячому”, то будь - хто може порадіти за ефективну діяльність органів прокуратури.

У НБУ можуть хотіти будь – що, але коли вони починають таке от заявляти (закликати ЗМІ утриматися від коментарів щодо затримання їх співробітника – ред.), то це можна розцінити як спроби тиснути на слідство, що в принципі є злочином”, - наголосив він.

Взагалі, на переконання Ю.Гаврилечко, НБУ займається непритаманною їй діяльністю, ігноруючи основні обов’язки.

“За останні три роки кількість банків в Україні зменшилася більш, ніж у двічі. Практично в усіх, окрім деяких винятків, в банках були тимчасові адміністрації. Відповідно, я можу зробити висновок, що єдине в чому спеціалізуються працівники НБУ у даному випадку, це у банкрутстві банків. Це єдине, що вони вміють гарно робити – доводити банки до банкрутства.
Але якщо взяти закон про банки і про банківську діяльність, то ви там жодного слова не побачити про те, що в НБУ мають працювати фахівці з доведення банків до банкрутства. Тому я, як аналітик, можу сказати, якщо їх усіх звільнити і взяти людей з вулиці, то ефективність роботи НБУ буде кращою”, - сказав він.

Нагадаємо, Печерським районним судом м.Києва директору одного із департаментів Національного банку України, якого нещодавно було затримано під час отримання неправомірної вигоди, обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 800 тисяч гривень. Затриманому представнику Національного банку України повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, а також його спільникам за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України (одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі для себе, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, а його спільникам посередництво у її отриманні).

В НБУ закликали дотримуватися принципу невинуватості і не робити передчасних висновків. Разом з тим, такого принципу в НБУ не охоче дотримуються, коли мова йде про банкірів. Ще задовго до вироків судів, керівництво НБУ називає керівників українських банків злочинцями та шахраями. Наприклад, заступник голови НБУ К.Рожкова та голова НБУ В.Гонтарева неодноразово називали голову правління банку "Михайлівський" злочинцем, який довів банк до банкрутства. Однак, як виявила правова експертиза, банк "Михайлівський" віднесено до категорії неплатоспроможних необґрунтовано, а керівництво банку не порушувало чинного законодавства.

Як раніше повідомляв УНН, НАБУ повідомили про втручання Нацбанку у діяльність суддів.

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