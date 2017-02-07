Взяточничество в НБУ: эксперты не исключили давление на следствие

По мнению экономического эксперта Андрея Новака, в НБУ будут пытаться изо всех сил выгородить своего работника.

"Понятное поведение руководства НБУ. Они просто хотят его "отмыть". Подобным занимаются многие из департаментов, заместитель председателя и председатель. Мы же недавно слышали телефонные разговоры о миллионах, которые бросают туда - сюда (телефонные разговоры заместителя председателя НБУ К.Рожковой - ред.) или через рефинансирование, или какими-то другими каналами. Поэтому, скорее всего, коррупция в верхушке НБУ все же есть и не было. Учитывая суммы, о которых идет речь, в частности эту взятку, и те средства, которые озвучены в телефонных разговорах", - отметил он.

Юрий Гаврилечко в свою очередь отметил, что заявления НБУ о невиновности директора Департамента является попыткой давить на следствие.

"Безусловно, что преступником человека может признать только суд. Поэтому какие-либо заявления, там, например, разоблачили преступника, могут быть не совсем корректны. Но с другой стороны, если чиновника поймали на взятке в "горячем", то кто-то может порадоваться за эффективную деятельность органов прокуратуры.

В НБУ могут хотеть что угодно, но когда они начинают такое вот заявлять (призвать СМИ воздержаться от комментариев по задержанию их сотрудника - ред.), то это можно расценить как попытки давить на следствие, что в принципе является преступлением", - подчеркнул он.

Вообще, по мнению Ю.Гаврилечко, НБУ занимается несвойственной ей деятельностью, игнорируя основные обязанности.

"За последние три года количество банков в Украине уменьшилась более чем в два раза. Практически во всех, кроме некоторых исключений, в банках были временные администрации. Соответственно, я могу сделать вывод, что единственное в чем специализируются работники НБУ в данном случае, это в банкротстве банков. Это единственное, что они умеют хорошо делать - доводить банки до банкротства.

Но если взять закон о банках и о банковской деятельности, то вы там ни слова не увидеть о том, что в НБУ должны работать специалисты по доведению банков к банкротству. Поэтому я, как аналитик, могу сказать, если их всех уволить и взять людей с улицы, то эффективность работы НБУ будет лучше", - сказал он.

Напомним, Печерский районный суд Киева директору одного из департаментов Национального банка Украины, который недавно был задержан во время получения неправомерной выгоды, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 000 гривен. Задержанному представителю Национального банка Украины сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении).

В НБУ призвали соблюдать принцип невиновности и не делать преждевременных выводов. Вместе с тем, такого принципа в НБУ неохотно придерживаются, когда речь идет о банкирах. Еще задолго до приговоров судов, руководство НБУ называет руководителей украинских банков преступниками и мошенниками. Например, заместитель председателя НБУ Е.Рожкова и председатель НБУ В.Гонтарева неоднократно называли председателя правления банка "Михайловский" преступником, который довел банк до банкротства. Однако, как обнаружила правовая экспертиза, банк "Михайловский" отнесен к категории неплатежеспособных необоснованно, а руководство банка не нарушало действующего законодательства.

Как ранее сообщал УНН, НАБУ сообщили о вмешательстве Нацбанка в деятельность судей.