Х.Клінтон набрала на виборах у США на 1 мільйон голосів більше ніж Д.Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Хоча на виборах президента США переміг Дональд Трамп, за його суперницю Хілларі Клінтон проголосували більш ніж на 1 мільйон виборців більше. Мільярдер зміг перемогти через непряму систему виборів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Під час підрахунку бюлетенів, відданих на виборах президента США, виявилось, що Х.Клінтон, випередила свого суперника-республіканця Д.Трампа більш ніж на 1 мільйон голосів. Такі дані надало аналітичне видання The Cook Political Report.
За станом підрахунку голосів на 15 листопада, за Х.Клінтон проголосували по всій країні 62 318 079 виборців, а за Д.Трампа — 61 166 063.
Таким чином, екс-держсекретаря Х.Клінтон підтримали 47,8 % виборців, а мільярдера Трампа — 46,9 %.
Незважаючи на більшу кількість голосів, віддана виборцями за кандидата-демократа, республіканець Д.Трамп зміг перемогти через непряму системи виборів, коли населення голосує за виборців, що підтримують того чи іншого претендента на президентську посаду.
Як повідомляв УНН, керівник дослідницького підрозділу передвиборної кампанії екс-держсекретаря США Хілларі Клінтон Невін Неяк звинуватила у поразці кандидатки від демократів на президентських виборах директора ФБР Джеймса Комі.