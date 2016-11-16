Х.Клинтон набрала на выборах в США на 1 млн голосов больше чем Д.Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Хотя на выборах президента США победил Дональд Трамп, за его соперницу Хиллари Клинтон проголосовали более чем на 1 млн избирателей больше. Миллиардер смог победить из-за косвенной системы выборов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Во время подсчета бюллетеней, поданных на выборах президента США, оказалось, что Х.Клинтон опередила своего соперника-республиканца Д.Трампа более чем на 1 млн голосов. Такие данные предоставило аналитическое издание The Cook Political Report.
По состоянию подсчета голосов на 15 ноября, за Х.Клинтон проголосовали по всей стране 62 318 079 избирателей, а за Д.Трампа - 61 166 063.
Таким образом, экс-госсекретаря Х.Клинтон поддержали 47,8% избирателей, а миллиардера Д.Трампа - 46,9%.
Несмотря на большее количество голосов, отданных избирателями за кандидата-демократа, республиканец Д.Трамп смог победить из-за косвенной системы выборов, когда население голосует за избирателей, поддерживающих того или иного претендента на президентский пост.
Как сообщал УНН, руководитель исследовательского подразделения предвыборной кампании экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон Невин Неяк обвинила в поражении кандидата от демократов на президентских выборах директора ФБР Джеймса Коми.