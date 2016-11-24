Х.Клінтон на виборах у США випередила Д.Трампа на 2 млн голосів

На президентських виборах, що відбулися 8 листопада, перемогу здобув кандидат від республіканців Дональд Трамп. Його інавгурація відбудеться в січні.

Він отримав більшість голосів колегії виборців, проте підрахунок голосів ще триває.

За даними Cook Political Report, станом на четвер за Д.Трампа віддали 62,2 млн голосів, за Гілларі Клінтон - 64,2 млн.

Уже вп'яте в історії США, кандидат, який одержав більше голосів в країні загалом, програє президентські вибори.

У 2000 році демократ Альберт Гор, який програв на виборах Джорджу Бушу і намагався оскаржити результати голосування в суді, набрав на 544 тис. голосів більше за свого суперника.

Тоді результат виборів вирішив Верховний суд США, який постановив, що Джордж Буш здобув перемогу в штаті Флорида, через голосування в якому і виникла суперечка.

Цього року Хілларі Клінтон вдалося набрати більше голосів виборців зокрема у Каліфорнії, однак Дональд Трамп отримав підтримку більшості у штатах з невизначеною позицією, які врешті-решт і забезпечили його перемогу.

Виборча система США влаштована таким чином, що президента обирає не вся країна загалом, а кожен штат окремо. У результаті перемогу отримують кандидати, що навіть із незначною перевагою отримують більшість голосів у великій кількості штатів, а не ті, хто перемагає лише в кількох густонаселених штатах.

Опоненти обраного президента намагаються використати чисельну перевагу голосів виборців на користь Хілларі Клінтон, щоб поставити під сумнів перемогу Дональда Трампа і саму систему колегії виборців.

Тим часом група фахівців з інформатики та адвокатів, які підтримують демократку, намагається ініціювати розслідування за підсумками голосування в трьох штатах. Вони хочуть переконатися, що в роботу комп'ютерних систем, які відповідають за підрахунок голосів, не було іноземного втручання задля маніпулювання результатами.

Активісти звернули увагу на те, що результати Хілларі Клінтон помітно нижчі в округах, де проводився електронний підрахунок голосів, у порівнянні з тими, де використовувалися паперові бюлетені та оптичні сканери.

Однак у виборчому штабі Х.Клінтон поки що не проявили жодного інтересу до початку боротьби за перерахунок голосів.

У середу Д.Трамп оголосив про нові призначення до свого майбутнього кабінету міністрів.

Посаду міністра освіти погодилася обійняти Бетсі ДеВос, відома своїми несхвальними висловлюваннями на адресу республіканця.

Губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі, у минулому теж лютий критик Дональда Трампа, номінований на посаду представника США в ООН.