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Х.Клинтон на выборах в США опередила Д.Трампа на 2 млн голосов

Киев • УНН

 • 36069 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Несмотря на поражение на президентских выборах в США, Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа на 2 млн голосов. Об этом свидетельствуют данные обработки результатов голосования, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Х.Клинтон на выборах в США опередила Д.Трампа на 2 млн голосов

На президентских выборах, состоявшихся 8 ноября, победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Его инаугурация состоится в январе.

Он получил большинство голосов коллегии выборщиков, однако подсчет голосов еще продолжается.

По данным Cook Political Report, по состоянию на четверг за Д.Трампа отдали 62,2 млн голосов, за Хиллари Клинтон - 64,2 млн.

Уже в пятый раз в истории США, кандидат, получивший больше голосов в стране в целом, проигрывает президентские выборы.

В 2000 году демократ Альберт Гор, проигравший на выборах Джорджу Бушу и пытавшийся оспорить результаты голосования в суде, набрал на 544 тыс. голосов больше своего соперника.

Тогда результат выборов решил Верховный суд США, который постановил, что Джордж Буш одержал победу в штате Флорида, из-за голосования в котором и возник спор.

В этом году Хиллари Клинтон удалось набрать больше голосов избирателей, в частности в Калифорнии, однако Дональд Трамп получил поддержку большинства в штатах с неопределенной позицией, которые в конце концов и обеспечили его победу.

Избирательная система США устроена таким образом, что президента избирает не вся страна в целом, а каждый штат в отдельности. В результате победу получают кандидаты, которые даже с незначительным преимуществом получают большинство голосов в большем количестве штатов, а не те, кто побеждает лишь в нескольких густонаселенных штатах.

Оппоненты избранного президента пытаются использовать численное преимущество голосов избирателей в пользу Хиллари Клинтон, чтобы поставить под сомнение победу Дональда Трампа и саму систему коллегии выборщиков.

Между тем группа специалистов по информатике и адвокатов, которые поддерживают демократку, пытается инициировать расследование по итогам голосования в трех штатах. Они хотят убедиться, что в работу компьютерных систем, которые отвечают за подсчет голосов, не было иностранного вмешательства для манипулирования результатами.

Активисты обратили внимание на то, что результаты Хиллари Клинтон заметно ниже в округах, где проводился электронный подсчет голосов, по сравнению с теми, где использовались бумажные бюллетени и оптические сканеры.

Однако в избирательном штабе Х.Клинтон пока не проявили никакого интереса к началу борьбы за пересчет голосов.

В среду Д.Трамп объявил о новых назначениях в своем будущем кабинете министров.

Должность министра образования согласилась занять Бетси ДеВос, известная своими нелестными высказываниями в адрес республиканца.

Губернатор Южной Каролины Никки Хейли, в прошлом тоже критик Дональда Трампа, номинирован на должность представителя США в ООН.

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