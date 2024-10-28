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Керівник Одеського МСЕК був звільнений задовго до гучних всеукраїнських скандалів - Кіпер

Київ • УНН

 • 14064 перегляди

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер ініціював звільнення керівника МСЕК через незадовільні умови для військових. Керівник сам написав заяву на звільнення ще до указу президента про ліквідацію всіх МСЕК.

Керівник Одеського МСЕК був звільнений задовго до гучних всеукраїнських скандалів - Кіпер

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів подробиці звільнення керівника Одеського МСЕК, передає УНН.

"Я привідкрию завісу – я ініціював зміну керівника МСЕК ще до того, як це все було на державному рівні.

Ти ж по можливості заїжджаєш і дивишся, що там відбувається. Там були умови, які мене здивували. Керівник пропрацював 20 років на цій посаді, але навіть лавок для наших військових не було, жахливі умови взагалі.

Тому щодо звільнення керівника МСЕК - я це інціював набагато раніше. Були певні юридичні складнощі, але вона вирішила сама написати заяву на звільнення, і днями облрадою підготовлено розпорядження відповідне", - уточнив Кіпер.

Нагадаємо, 22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій. Рішення ухвалили через зловживання під час оформлення інвалідностей, цьому передувала низка гучних скандалів.

Він доручив, щоб рішення комісій щодо встановлення інвалідності працівникам держорганів перевірили, а також провели аудит нарахованих їм пенсій.

Реформа МСЕК: гучна назва чи реальні зміни?15.10.24, 10:15 • 161198 переглядiв

Лілія Подоляк

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