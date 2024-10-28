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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руководитель Одесского МСЭК был уволен задолго до громких всеукраинских скандалов - Кипер

Руководитель Одесского МСЭК был уволен задолго до громких всеукраинских скандалов - Кипер

Киев  •  УНН

09:05 • 6384 просмотра

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Председатель Одесской ОГА Олег Кипер инициировал увольнение руководителя МСЭК из-за неудовлетворительных условий для военных. Руководитель сам написал заявление на увольнение еще до указа президента о ликвидации всех МСЭК.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал подробности увольнения руководителя Одесского МСЭК, передает УНН.

«Я приоткрою завесу - я инициировал смену руководителя МСЭК еще до того, как это все было на государственном уровне.

Ты же по возможности заезжаешь и смотришь, что там происходит. Там были условия, которые меня удивили. Руководитель проработал 20 лет на этой должности, но даже скамеек для наших военных не было, ужасные условия вообще.

Поэтому относительно увольнения руководителя МСЭК - я это инциировал гораздо раньше. Были определенные юридические сложности, но она решила сама написать заявление на увольнение, и на днях облсоветом подготовлено распоряжение соответствующее», - уточнил Кипер.

Напомним, 22 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-социальных экспертных комиссий. Решение приняли из-за злоупотреблений при оформлении инвалидности, этому предшествовал ряд громких скандалов.

Он поручил, чтобы решения комиссий по установлению инвалидности работникам госорганов проверили, а также провели аудит начисленных им пенсий.

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?15 октября 2024, 07:15 • 160728 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
odessaОдесса