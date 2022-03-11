Керівництво ВР просить FATF додати РФ до чорного списку та виключити з числа країн-членів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Керівництво Верховної Ради надіслало звернення до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) з проханням включити РФ до «чорного списку FATF» та виключити з числа країн-членів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
Цитата
“Керівництво Парламенту України надіслало звернення до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) з проханням: включити РФ до "чорного списку FATF" та якнайшвидше виключити РФ з числа країн-членів FATF”, - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Наголошується, що допоки РФ продовжує здійснювати фінансування тероризму на державному рівні – система запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму цієї держави де-факто не працює.
“Це є підставою для внесення РФ до "чорного списку FATF". При цьому, через очевидне нехтування вимогами щодо запобігання фінансування терористичної діяльності РФ цій державі не повинно бути місця серед країн-членів FATF”, - зазначається в повідомленні.
Раніше
Євросоюз прийме четвертий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну завтра, 12 березня.
Раніше сьогодні президент США Джо Байден завив про нові заходи, які Сполучені Штати приймають спільно з партнерами у відповідь на агресію Росії проти України.