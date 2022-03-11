Руководство ВР просит FATF добавить РФ в черный список и исключить из числа стран-членов

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Руководство Верховной Рады направило обращение в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) с просьбой включить РФ в "черный список FATF" и исключить из числа стран-членов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Цитата

“Руководство Парламента Украины направило обращение к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) с просьбой: включить РФ в "черный список FATF" и как можно быстрее исключить РФ из числа стран-членов FATF”, - говорится в сообщении.

Дополнения

Отмечается, что пока РФ продолжает осуществлять финансирование терроризма на государственном уровне - система предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма этого государства де-факто не работает.

"Это является основанием для внесения РФ в "черный список FATF". При этом, из-за очевидного пренебрежения требованиями по предотвращению финансирования террористической деятельности РФ этому государству не должно быть места среди стран - членов FATF”, - отмечается в сообщении.

Ранее

Евросоюз примет четвертый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину завтра, 12 марта.

Ранее сегодня президент США Джо Байден завил о новых мерах, которые Соединенные Штаты принимают совместно с партнерами в ответ на агрессию России против Украины.

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