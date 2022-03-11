Руководство ВР просит FATF добавить РФ в черный список и исключить из числа стран-членов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Руководство Верховной Рады направило обращение в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) с просьбой включить РФ в "черный список FATF" и исключить из числа стран-членов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.
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“Руководство Парламента Украины направило обращение к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) с просьбой: включить РФ в "черный список FATF" и как можно быстрее исключить РФ из числа стран-членов FATF”, - говорится в сообщении.
Дополнения
Отмечается, что пока РФ продолжает осуществлять финансирование терроризма на государственном уровне - система предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма этого государства де-факто не работает.
"Это является основанием для внесения РФ в "черный список FATF". При этом, из-за очевидного пренебрежения требованиями по предотвращению финансирования террористической деятельности РФ этому государству не должно быть места среди стран - членов FATF”, - отмечается в сообщении.
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