Керівництво "Барселони" виявило бажання продати зіркового бомбардира клубу

За інформацією джерела, після поразки в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з “Баварією” (2:8) і вильоту з турніру керівництво каталонського клубу вирішило полегшити зарплатну відомість. Каталонський клуб хоче продати уругвайця через його солідний футбольний вік — Суаресу вже 33 роки.

Уругваєць виступає за “Барселону” з 2014-го року. Нападник забив за іспанський клуб 195 м’ячів у всіх турнірах і вийшов на третє місце в списку кращих бомбардирів клубу в історії. З клубом він завоював 13 титулів серед яких чотири перемоги у чемпіонаті Іспанії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу.

Додамо, нинішньої кампанії Суарес провів 28 матчів в іспанській Прімері, забив 16 м’ячів і зробив 8 гольових пасів.