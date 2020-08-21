Руководство "Барселоны" выразило желание продать звездного бомбардира клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Каталонская "Барселона" может продать уругвайского форварда Луиса Суареса, сообщает УНН со ссылкой на Twitter "Еl Chiringuito".
По информации источника, после поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с “Баварией” (2:8) и вылета из турнира руководство каталонского клуба решило облегчить зарплатную ведомость. Каталонский клуб хочет продать уругвайца за его солидный футбольный возраст — Суаресу уже 33 года.
Уругваец выступает за “Барселону” с 2014-го года. Нападающий забил за испанский клуб 195 мячей во всех турнирах и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров клуба в истории. С клубом он завоевал 13 титулов среди которых четыре победы в чемпионате Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.
Добавим, нынешней кампании Суарес провел 28 матчей в испанской Примере, забил 16 мячей и сделал 8 голевых пасов.