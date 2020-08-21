Руководство "Барселоны" выразило желание продать звездного бомбардира клуба

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72908 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99844 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123834 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105667 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125585 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100812 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101708 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101875 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

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Руководство "Барселоны" выразило желание продать звездного бомбардира клуба

Руководство "Барселоны" выразило желание продать звездного бомбардира клуба

Киев  •  УНН

 • 8177 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Каталонская "Барселона" может продать уругвайского форварда Луиса Суареса, сообщает УНН со ссылкой на Twitter "Еl Chiringuito".

По информации источника, после поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с “Баварией” (2:8) и вылета из турнира руководство каталонского клуба решило облегчить зарплатную ведомость. Каталонский клуб хочет продать уругвайца за его солидный футбольный возраст — Суаресу уже 33 года.

Уругваец выступает за “Барселону” с 2014-го года. Нападающий забил за испанский клуб 195 мячей во всех турнирах и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров клуба в истории. С клубом он завоевал 13 титулов среди которых четыре победы в чемпионате Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

Добавим, нынешней кампании Суарес провел 28 матчей в испанской Примере, забил 16 мячей и сделал 8 голевых пасов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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