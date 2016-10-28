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Керівник САП орендує кімнату, але задекларував 53 тис. дол. і 12 тис. євро готівки – декларація

Керівник САП орендує кімнату, але задекларував 53 тис. дол. і 12 тис. євро готівки – декларація

Київ • УНН

 • 9938 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав електронну декларацію за 2015 рік, передає УНН.

Відповідно до декларації, Н.Холодницький торік, працюючи у прокуратурі АРК, отримав 267 тис. 906 грн зарплати, а в Генеральній прокуратурі – 55 тис. 951 грн. Також він сплатив страхові виплати на суму 3147 грн.

Зазначається, що керівник САП орендує кімнату в гуртожитку у Вишневому загальною площею 17,6 кв.м. Також має дві земельні ділянки – 1000 кв.м і 1200 кв.м. у Білогородці Києво-Святошинського району Київської області.

Він задекларував автомобіль MITSUBISHI Outlander 2007 року вартістю 135 тис. грн на дату придбання.

У Н.Холодницького є депозит у банку на суму 61 тис. 293 грн, а також готівкові кошти – 53 тис. дол. і 12 тис. євро і 50 тис. грн. вказано, що торік він позичив третім особам 4 тис. дол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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