Руководитель САП арендует комнату, но задекларировал 53 тыс. долл. и 12 тыс. евро наличных - декларация

Согласно декларации, Н.Холодницкий в прошлом году, работая в прокуратуре АРК, получил 267 тыс. 906 грн зарплаты, а в Генеральной прокуратуре - 55 тыс. 951 грн. Также он уплатил страховые выплаты на сумму 3147 грн.

Отмечается, что руководитель САП арендует комнату в общежитии в Вишневом общей площадью 17,6 кв.м. Также имеет два земельных участка - 1000 кв.м и 1200 кв.м. в Белогородке Киево-Святошинского района Киевской области.

Он задекларировал автомобиль MITSUBISHI Outlander 2007 года стоимость которого 135 тыс. грн на дату приобретения.

У Н.Холодницкого есть депозит в банке на сумму 61 ​​тыс. 293 грн, а также наличные средства - 53 тыс. долл. и 12 тыс. евро и 50 тыс. грн. указано, что в прошлом году он одолжил третьим лицам 4 тыс. долл.