Керівник НАБУ розповів, що скоїв Холодницький
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник перерахував низку справ, у які прямо чи опосередковано втручався очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Про це Ситник розповів в інтерв'ю газеті “Дзеркало тижня. Україна”, передає УНН.
“Не так давно ми отримали щодо однієї зі справ абсолютно конкретну інформацію, яка підтвердила наші найгірші підозри... Щодо справи про розкрадання в одеській мерії. Отож, ми отримали інформацію і зрозуміли, що пускати ситуацію на самоплив неприпустимо. Як з’ясувалося згодом, приблизно тоді ж аналогічні сигнали стосовно керівника САП отримували й наші колеги з Генеральної прокуратури, у зв’язку з чим вони зареєстрували кримінальне провадження”, — сказав Ситник.
За його словами, на підставі рішення суду було проведено технічні заходи й зафіксовано низку розмов у кабінеті керівника САП, які є підставою для притягнення як до кримінальної, так і до дисциплінарної відповідальності.
При цьому Ситник зазначив, що прослуховування у кабінеті Холодницького здійснювалося близько місяця, а матеріали передано слідчій групі ГПУ на предмет оцінки достатності доказів для повідомлення про підозру.
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Зокрема, зауважив Ситник, йдеться по-перше, про “злив” інформації про підготовку обшуків тим людям, у котрих ці обшуки мали проводитися. По-друге, про тиск на певних посадових осіб для прийняття ними певних рішень... По-третє, у записах ідеться про тиск на суд для прийняття незаконних рішень. Зокрема, тиск на суд робиться з метою, щоб суд не розглядав клопотання детективів НАБУ про проведення обшуку в особи, котра є другом Холодницького. По-четверте, зафіксовано підбурювання свідка до дачі неправдивих свідчень. Це лише стислий перелік того, що зафіксовано на цих записах.
Також ідеться про справу щодо розкрадання коштів чиновниками мерії Одеси; справу за заявою в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун за фактом пропонування їй неправомірної вигоди; справу, що стосується фірми “Золотий мандарин”, яку пов’язують із народним депутатом Логвинським; розслідування, пов’язані з е-деклараціями вищих посадових осіб; розслідування, пов’язані з бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Назара Холодницького з посади заступника Генпрокурора — керівника САП.
Як повідомляв УНН, ГПУ спільно з НАБУ прооводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького.
Як відомо, 30 листопада 2015 року тодішній Генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом призначив на посаду заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.