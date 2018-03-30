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Руководитель НАБУ рассказал, что совершил Холодницкий

Руководитель НАБУ рассказал, что совершил Холодницкий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник перечислил ряд дел, в которые прямо или косвенно вмешивался глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Об этом Сытник рассказал в интервью газете "Зеркало недели. Украина", передает УНН.

"Не так давно мы получили по одному из дел абсолютно конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения... По делу о хищениях в одесской мэрии. Итак, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо. Как выяснилось впоследствии, примерно тогда же аналогичные сигналы в отношении руководителя САП получали и наши коллеги из Генеральной прокуратуры, в связи с чем они зарегистрировали уголовное производство", - сказал Сытник.

По его словам, на основании решения суда были проведены технические мероприятия и зафиксирован ряд разговоров в кабинете руководителя САП, которые являются основанием для привлечения как к уголовной, так и к дисциплинарной ответственности.

При этом Сытник отметил, что прослушивание в кабинете Холодницкого осуществлялось около месяца, а материалы переданы следственной группе ГПУ на предмет оценки достаточности доказательств для сообщения о подозрении.

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В частности, отметил Сытник, говорится во-первых, о "сливе" информации о подготовке обысков тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться. Во-вторых, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений... В-третьих, в записях говорится о давлении на суд для принятия незаконных решений. В частности, давление на суд делается с целью, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у лица, которое является другом Холодницкого. В-четвертых, зафиксировано подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний. Это лишь краткий перечень того, что зафиксировано на этих записях.

Также речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дело по заявлению и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложение ей неправомерной выгоды; дело, касающееся фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским; расследования, связанные с э-декларациями высших должностных лиц; расследования, связанные с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга.

Напомним, Генеральный прокурор Украины просит квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП.

Как сообщал УНН, ГПУ совместно с НАБУ прооводит следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

Как известно, 30 ноября 2015 года тогдашний Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом назначил на должность заместителя Генерального прокурора Украины руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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