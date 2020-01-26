Казахстан призупиняє дію безвізу для транзитних пасажирів з КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Прем'єр-міністр Казахстану Аскар Мамін доручив уряду вжити заходів щодо припинення дії режиму 72-годинного безвізового перебування на території країни для транзитних пасажирів з КНР у зв'язку зі спалахом пневмонії нового типу. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті казахстанського прем'єра за підсумками урядової наради з питання недопущення поширення коронавирусу і попереджувальних заходів в республіці, інформує УНН.
"Обмежити виїзд в Китай в службові командировки, а також рекомендувати утриматися від поїздок у приватних справах і в туристичних цілях. Призупинити дію режиму 72-годинного безвізового перебування на території Казахстану для транзитних пасажирів з КНР. Тимчасово призупинити роботу казахстанської частини МЦПС "Хоргос", - повідомили у кабміні Казахстану.
Зазначається, що прем'єр-міністр також розпорядився забезпечити готовність медичних закладів до надання необхідної допомоги населенню в разі погіршення епідеміологічної ситуації.
"За підсумками наради голова уряду дав доручення вжити наступний комплекс попереджувальних заходів. Посилити санітарно-епідеміологічний і міграційний контроль в пунктах пропуску на державному кордоні, в тому числі на об'єктах повітряного, автомобільного та залізничного транспорту. Встановити медичний нагляд за всіма особами, які прибувають з КНР, за місцем їх проживання", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, кількість хворих на коронавірус у Китаї перевалила за 2 тисячі.
Число підтверджених в Китаї випадків захворювання пневмонією, викликаних коронавірусом нового типу, в неділю, 26 січня, вдень досягло 2002 людини, кількість летальних випадків як і раніше становить 56.