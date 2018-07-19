Католицька Церква закликала урядовців ФРН дотримуватись християнських цінностей

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Баварські союзники канцлера Ангели Меркель, які тиснуть на неї щодо посилення імміграційної політики, повинні пам'ятати про своє християнське коріння і проявити відповідальність перед бідними та слабкими. Таку заяву зробив глава католицької церкви в Німеччині, передає УНН з посиланням на Euroaktiv.

Лідер "Християнсько-соціального союзу Баварії" (ХСС) Хорст Зеехофер на початку місяця підштовхнув коаліційний уряд Меркель до колапсу, вимагаючи від канцлерки більше обмежувати кількість мігрантів, які в'їжджають до Німеччини.

Голова Німецької єпископської конференції Кардинал Рейнхард Маркс, відповідаючи на запитання про політичну позицію ХСС, заявив що: "партія, назва якої починається з "Х" ("С" - нім.), має обов'язок, у дусі християнського соціального вчення, особливо у ставленні до бідних та слабких".

"Бути націоналістом і католиком - таке не можливо", - додав Маркс.

Нагадаємо, баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС) відвів Меркель два тижні на пошук вирішення проблеми біженців, тобто до 1 липня. В іншому випадку лідер ХСС, глава МВС Хорст Зеехофер пригрозив вжити національні заходи, значно посиливши контроль на німецькому кордоні, і не пускати мігрантів на територію країни. Він заявив, що вважає досягнуті на саміті ЄС домовленості з міграції недостатніми.

На початку липня три партії німецької урядової коаліції - "Християнсько-демократичний союз" (ХДС), "Християнсько-соціальний союз" (ХСС) та "Соціал-демократична партія Німеччини" (СДПН) - змогли досягти згоди у суперечці стосовно політики щодо біженців.

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