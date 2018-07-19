Католическая Церковь призвала чиновников ФРГ придерживаться христианских ценностей

Лидер "Христианско-социального союза Баварии" (ХСС) Хорст Зеехофер в начале месяца подтолкнул коалиционное правительство Меркель к коллапсу, требуя от канцлера больше ограничивать количество мигрантов, въезжающих в Германию.



Председатель Германской епископской конференции кардинал Рейнхард Маркс, отвечая на вопрос о политической позиции ХСС, заявил, что: "партия, название которой начинается с "Х"("С"- нем.), обязана, в духе христианского социального учения, особенно в отношении к бедным и слабым ".



"Быть националистом и католиком - такое не возможно", - добавил Маркс.



Напомним, баварский "Христианско-социальный сою"з (ХСС) отвел Меркель две недели на поиск решения проблемы беженцев, то есть до 1 июля. В противном случае лидер ХСС, глава МВД Хорст Зеехофер пригрозил принять национальные меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны. Он заявил, что считает достигнутые на саммите ЕС договоренности по миграции недостаточными.



В начале июля три партии немецкой правительственной коалиции - "Христианско-демократический союз" (ХДС), "Христианско-социальный союз" (ХСС) и "Социал-демократическая партия Германии" (СДПГ) - смогли достичь согласия в споре относительно политики в отношении беженцев.



