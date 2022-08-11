Катастрофічнішу, ніж Чорнобиль: рф може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію - Зеленський

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 62577 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 70931 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 82393 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87728 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 98212 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 151302 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71120 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151433 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109875 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69474 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7м/с
52%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21150 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22757 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 23990 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 13059 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13944 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62580 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 151305 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175110 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151436 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262712 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96507 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99107 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43684 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47072 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61662 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Катастрофічнішу, ніж Чорнобиль: рф може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію - Зеленський

Київ • УНН

 • 95136 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що реагування на вторгнення в Україну зараз має бути повномасштабним, як і війна, яку розпочала росія. Про це сказав український головнокомандувач на Донорській конференції союзників України з країн Північної Європи у Копенгагені, інформує УНН.

Катастрофічнішу, ніж Чорнобиль: рф може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію - Зеленський

Деталі

Зеленський нагадав, як майже 40 років тому відбулася масштабна катастрофа на Чорнобильській АЕС, через яку сотні тисяч мешканців різних країн постраждали. Цинічні дії рф сприяють можливій катастрофі у XXI столітті.

Цитата

«Якщо радянська влада намагалася приховати Чорнобильську катастрофу та її повні наслідки, то російська влада значно більш цинічна й небезпечна – вона сама робить усе, щоб ризик ядерної катастрофи став максимальним, і бреше всьому світу, що винен нібито хтось інший. Ми маємо захистити Європу від цієї загрози. Захистити всі разом. А ймовірно, не тільки Європу. Бо Запорізька атомна станція в Україні – найбільша на нашому континенті. Третя за розмірами у світі. Шість енергоблоків», - заявив він.

За його словами, траєкторія крилатих ракет, якими росія обстрілює територію України, невипадково пролягає над українськими АЕС, і все це – прояви російського ядерного тероризму. Зеленський наголосив, що рф може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції, катастрофічнішу, ніж Чорнобиль.

«Ніхто з нас не зможе зупинити вітер, якщо він нестиме радіацію. Але ми всі з вами разом здатні зупинити державу-терориста. І що швидше ми зупинимо росію, то швидше Європа та світ зможуть знову відчути безпеку», - додав президент України.

На його думку, зупинити росію можна завдяки санкціям, зокрема проти «Росатома» і всієї російської атомної галузі. Також потрібно продовжувати політичний тиск на рф, щоб збільшувати кількість країн – учасниць антивоєнної коаліції та зменшувати коло тих, хто хоча б якось готовий допомагати росії за цих обставин. Крім цього, необхідно також зупинити постачання російським компаніям комплектуючих та продукції подвійного призначення.

Доповнення

Частково переключити Запорізьку АЕС на Крим можливо, але для повного від’єднання станції від української електромережі потрібен не один рік та мільярди євро. Що ж стосується ядерного шантажу, то у разі вибуху реактора на Запорізькій АЕС можуть постраждати три країни-члени НАТО.

У разі аварії на Запорізькій АЕС під радіоактивним ударом опиняться мільйони людей, країни, земелі та води.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,705.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,227.12
Ethereum
$1,622.75