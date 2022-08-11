Катастрофічнішу, ніж Чорнобиль: рф може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію - Зеленський

Деталі

Зеленський нагадав, як майже 40 років тому відбулася масштабна катастрофа на Чорнобильській АЕС, через яку сотні тисяч мешканців різних країн постраждали. Цинічні дії рф сприяють можливій катастрофі у XXI столітті.

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«Якщо радянська влада намагалася приховати Чорнобильську катастрофу та її повні наслідки, то російська влада значно більш цинічна й небезпечна – вона сама робить усе, щоб ризик ядерної катастрофи став максимальним, і бреше всьому світу, що винен нібито хтось інший. Ми маємо захистити Європу від цієї загрози. Захистити всі разом. А ймовірно, не тільки Європу. Бо Запорізька атомна станція в Україні – найбільша на нашому континенті. Третя за розмірами у світі. Шість енергоблоків», - заявив він.

За його словами, траєкторія крилатих ракет, якими росія обстрілює територію України, невипадково пролягає над українськими АЕС, і все це – прояви російського ядерного тероризму. Зеленський наголосив, що рф може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції, катастрофічнішу, ніж Чорнобиль.

«Ніхто з нас не зможе зупинити вітер, якщо він нестиме радіацію. Але ми всі з вами разом здатні зупинити державу-терориста. І що швидше ми зупинимо росію, то швидше Європа та світ зможуть знову відчути безпеку», - додав президент України.

На його думку, зупинити росію можна завдяки санкціям, зокрема проти «Росатома» і всієї російської атомної галузі. Також потрібно продовжувати політичний тиск на рф, щоб збільшувати кількість країн – учасниць антивоєнної коаліції та зменшувати коло тих, хто хоча б якось готовий допомагати росії за цих обставин. Крім цього, необхідно також зупинити постачання російським компаніям комплектуючих та продукції подвійного призначення.

Доповнення

Частково переключити Запорізьку АЕС на Крим можливо, але для повного від’єднання станції від української електромережі потрібен не один рік та мільярди євро. Що ж стосується ядерного шантажу, то у разі вибуху реактора на Запорізькій АЕС можуть постраждати три країни-члени НАТО.

У разі аварії на Запорізькій АЕС під радіоактивним ударом опиняться мільйони людей, країни, земелі та води.