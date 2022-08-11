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Катастрофичнее, чем Чернобыль: россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию - Зеленский

Киев • УНН

 • 95136 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что реагирование на вторжение в Украину сейчас должно быть полномасштабным, как и война, которую начала россия. Об этом сказал украинский главнокомандующий на Донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы в Копенгагене, сообщает УНН.

Катастрофичнее, чем Чернобыль: россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию - Зеленский

Детали 

Зеленский напомнил, как почти 40 лет назад произошла масштабная катастрофа на Чернобыльской АЭС, из-за которой сотни тысяч жителей разных стран пострадали. Цинические действия россии способствуют возможной катастрофе в XXI веке.

Цитата

«Если советская власть пыталась скрыть Чернобыльскую катастрофу и ее полные последствия, то российская власть значительно более цинична и опасна – она сама делает все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным, и лжет всему миру, что виноват будто кто-то другой. Мы должны защитить Европу от этой угрозы. Защитите все вместе. А возможно, не только Европу. Ибо Запорожская атомная станция в Украине – самая большая на нашем континенте. Третья по размерам в мире. Шесть энергоблоков», – заявил он.

По его словам, траектория крылатых ракет, по которым россия обстреливает территорию Украины, неслучайно пролегает над украинскими АЭС, и все это – проявления российского ядерного терроризма. Зеленский подчеркнул, что россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции, более катастрофическую, чем Чернобыль.

«Никто из нас не сможет остановить ветер, если он будет нести радиацию. Но мы все вместе с вами способны остановить государство-террориста. И чем быстрее мы остановим россию, тем быстрее Европа и мир смогут снова ощутить безопасность, - добавил президент Украины.

По его мнению, остановить россию можно благодаря санкциям, в частности против «Росатома» и всей российской атомной отрасли. Также нужно продолжать политическое давление на рф, чтобы увеличивать количество стран – участниц антивоенной коалиции и уменьшать круг тех, кто хотя бы готов помочь России в этих обстоятельствах. Не считая этого, нужно также приостановить поставки русским компаниям комплектующих и продукции двойного назначения.

Дополнение

Частично переключить Запорожскую АЭС на Крым возможно, но для полного отсоединения станции от украинской электросети требуется не один год и миллиарды евро. Что касается ядерного шантажа, то в случае взрыва реактора на Запорожской АЭС могут пострадать три страны-члена НАТО.

В случае аварии на Запорожской АЭС под радиоактивным ударом окажутся миллионы людей, страны, земли и воды.

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