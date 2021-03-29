Катастрофа вертольота на Алясці: серед загиблих найбагатша людина Чехії Петр Келлнер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. П’ятеро людей загинули в результаті аварії вертольота в горах Аляски. За даними The New York Times, уламки вертольота Airbus AS350 B3, який вилетів на екскурсію з місцевого гірськолижного курорту Tordrillo Mountain Lodge, були виявлені ввечері в суботу біля льодовика Кнік, пише УНН.
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Серед загиблих — 56-річний Петр Келлнер, засновник PPF Group і найбільш багатий бізнесмен Чехії, чий статок Forbes оцінює в 17,5 мільярда доларів.
Крім нього загинув ще один громадянин Чехії Бенжамен Ларош, гіди Грегорі Хармс і Шон Макманнані, а також пілот Зак Рассел. У катастрофі вижила одна людина — її ім’я не уточнюється, він знаходиться у важкому, але стабільному стані, розповіли представники рятувальних служб.
Причини аварії вертольота поки невідомі. Національна рада з безпеки на транспорті США веде розслідування.