Катастрофа вертолета на Аляске: среди погибших самый богатый человек Чехии Петр Келлнер
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Пять человек погибли в результате крушения вертолета в горах Аляски. По данным The New York Times, обломки вертолета Airbus AS350 B3, вылетевшего на экскурсию с местного горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge, были обнаружены вечером в субботу около ледника Кник, пишет УНН.
Детали
Среди погибших — 56-летний Петр Келлнер, основатель PPF Group и богатейший бизнесмен Чехии, чье состояние Forbes оценивает в 17,5 миллиардов долларов.
Помимо него погиб еще один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, гиды Грегори Хармс и Шон Макманнани, а также пилот Зак Рассел. В катастрофе выжил один человек — его имя не уточняется, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии, рассказали представители спасательных служб.
Причины крушения вертолета пока неизвестны. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.