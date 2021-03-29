Катастрофа вертолета на Аляске: среди погибших самый богатый человек Чехии Петр Келлнер

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 15516 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 28490 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 101206 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 137525 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191546 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191611 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276373 просмотра

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Пять человек погибли в результате крушения вертолета в горах Аляски. По данным The New York Times, обломки вертолета Airbus AS350 B3, вылетевшего на экскурсию с местного горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge, были обнаружены вечером в субботу около ледника Кник, пишет УНН.

Детали

Среди погибших — 56-летний Петр Келлнер, основатель PPF Group и богатейший бизнесмен Чехии, чье состояние Forbes оценивает в 17,5 миллиардов долларов.

Помимо него погиб еще один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, гиды Грегори Хармс и Шон Макманнани, а также пилот Зак Рассел. В катастрофе выжил один человек — его имя не уточняется, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии, рассказали представители спасательных служб.

Причины крушения вертолета пока неизвестны. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.

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