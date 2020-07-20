Катастрофа лайнера МАУ: Зеленський розповів про етапи розшифровки "чорних скриньок"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Процес розшифровки “чорних скриньок” зі збитого під Тегераном літака “Міжнародних авіаліній України” у Франції розпочнеться з узгодження методики зчитування інформації зі скриньок, після чого експерти перейдуть до практичної частини робіт. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Вітаю направлення бортових самописців зі збитого в січні біля Тегерана літака Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” рейсу PS752 до французького Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації“, — написав Зеленський.

За його словами, це правильний крок у напрямку завершення розслідування збиття літака. Рідні та близькі загиблих у цій страшній трагедії мають знати правду, зазначив Президент.

“Також вони повинні отримати належні компенсації від іранської сторони. Іран має провести повне, прозоре та незалежне розслідування відповідно до міжнародних стандартів”, — зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що "скриньки прибули до Ліона ще в суботу в умовах підвищеної секретності і вже в лабораторії".

“Наші експерти з Національного бюро розслідування авіакатастроф також беруть участь у процесі розшифровки скриньок. Процес розпочнеться з узгодження методики зчитування інформації зі скриньок, після чого експерти перейдуть до практичної частини робіт. Роботи можуть бути завершені доволі швидко, але все залежить від технічного стану скриньок”, — написав Зеленський.

Президент впевнений, що бездоганна репутація французького Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації й участь найкращих канадських, американських та українських експертів забезпечить максимальний рівень міжнародного визнання результатів такого дослідження.

“Україна з нетерпінням чекає на результати розшифровки “чорних скриньок” та початок переговорного процесу з Іраном. Усі винні понесуть відповідальність. Справедливість буде встановлено“,- додав він.

Нагадаємо, французькі слідчі підтвердили, що Іран передав “чорні скриньки” зі збитого під Тегераном літака “Міжнародних авіаліній України”.

Як повідомлялося, розшифровувати бортові самописці буде міжнародна комісія, до якої входять 20 фахівців. Раніше іранська сторона повідомила, що передала Франції “чорні скриньки” збитого українського лайнера.

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