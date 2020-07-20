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02:32 • 23401 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 110326 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101969 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102562 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Катастрофа лайнера МАУ: Зеленский рассказал об этапах расшифровки "черных ящиков"

Катастрофа лайнера МАУ: Зеленский рассказал об этапах расшифровки "черных ящиков"

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Процесс расшифровки "черных ящиков" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" во Франции начнется с согласования методики считывания информации с ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поздравляю направление бортовых самописцев со сбитого в январе у Тегерана самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 во французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации", - написал Зеленский.

По его словам, это правильный шаг в направлении завершения расследования сбития самолета. Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду, отметил Президент.

"Также они должны получить надлежащие компенсации от иранской стороны. Иран должен провести полное, прозрачное и независимое расследование в соответствии с международными стандартами", - отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что "ящики прибыли в Лион еще в субботу в условиях повышенной секретности и уже в лаборатории".

"Наши эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также участвуют в процессе расшифровки ящиков. Процесс начнется с согласования методики считывания информации с ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков", - написал Зеленский.

Президент уверен, что безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов такого исследования.

"Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начала переговорного процесса с Ираном. Все виновные понесут ответственность. Справедливость будет установлена", - добавил он.

Напомним, французские следователи подтвердили, что Иран передал "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".

Как сообщалось, расшифровывать бортовые самописцы будет международная комиссия, в которую входят 20 специалистов. Ранее иранская сторона сообщила, что передала Франции "черные ящики" сбитого украинского лайнера.

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