Катастрофа лайнера МАУ: Зеленский рассказал об этапах расшифровки "черных ящиков"

КИЕВ. 20 июля. УНН. Процесс расшифровки "черных ящиков" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" во Франции начнется с согласования методики считывания информации с ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, передает УНН.