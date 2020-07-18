Катастрофа лайнера МАУ під Тегераном: Франція отримала "чорні скриньки" Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Французькі слідчі підтвердили, що Іран передав “чорні сриньки” зі збитого під Тегераном літака “Міжнародних авіаліній України”, зазначає УНН з посиланням на агентство AFP.
Французькі слідчі заявили про прибуття до Франції “чорних скриньок” українського літака авіакомпанії МАУ, який в січні збили іранські військові неподалік від столиці Ісламської республіки — Тегерана. Найближчим часом експерти почнуть дослідження бортових самописців.
Як розповіли джерела у французькому Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації, “чорні скриньки” вже у Франції, а в агентство їх привезуть на початку наступного тижня.
Розшифровувати бортові самописці буде міжнародна комісія, що складається з 20 фахівців. Раніше сьогодні іранська сторона повідомила, що передала Франції “чорні скриньки” збитого українського лайнера.
Також, раніше Організація цивільної авіації Ірану опублікувала додаткову доповідь, присвячену розслідуванню аварії 8 січня Boeing 737 “Міжнародних авіаліній України” в околицях Тегерана.
Відзначається, що комплекс ППО, який збив помилково український літак в січні, був неправильно налаштований через те, що напередодні був переміщений. Згідно з доповіддю, через неправильні налаштування система помилково розпізнала лайнер як об’єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерана. При цьому насправді літак вилітав з іранської столиці, а не наближався до неї.